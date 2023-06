Sporting de Charleroi: Ilaimaharitra dit non au Maccabi Haïfa, Badji et Koffi de retour pour passer leurs tests médicaux

Comme l’ont indiqué nos confrères de IPM, alors que le Sporting de Charleroi a reçu une offre de 2M pour Marco Ilaimaharitra, le milieu carolo a refusé le projet. Il nous revient d’ailleurs que même les tentatives de Lior Refaelov de le convaincre de rejoindre la formation israélienne n’ont pas suffi à tenter l’international malgache alors que la proposition de transfert semblait acceptable pour le matricule 22 alors que son capitaine est en fin de contrat dans un an et dispose d’un bon de sortie cet été après six années passées au Mambourg.

Par ailleurs, Felice Mazzù voit petit à petit son groupe s’étoffer puisqu’il a récupéré Stelios Andreou, Zan Rogelj et Oday Dabbagh à l’entraînement depuis ce jeudi, il va aussi normalement bientôt pouvoir compter sur Youssouph Badji et Hervé Koffi. Le premier est arrivé ce jeudi après-midi tandis que le gardien burkinabé était attendu plus tard dans la journée. Tous les deux doivent passer leurs tests médicaux ce vendredi pour ensuite rapidement retrouver le groupe si leurs tests se passent bien.