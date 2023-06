La Louvière: les saveurs du Sud envahiront la place Maugrétout à l’occasion du marché provençal

Désormais, l’événement compte 23 dates, essentiellement en Wallonie. À La Louvière, cela se passe ces vendredi et samedi de 10h à 20h et ce dimanche de 10h à 18h. Près d’une trentaine d’exposants seront là pour vous proposer des produits typiques en provenance directe des belles régions méridionales : salon de Marseille, olive, miel, poterie, nougat, charcuteries de Corse et de Drôme, fromage, fougasse, biscuits fabriqués sur place, etc. Et si vous tendez l’oreille, vous pourrez même entendre le chant des cigales !