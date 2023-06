Scandale au parlement européen: comment le PS a sacrifié Marc Tarabella pour sauver Marie Arena

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Paul, ce que tu as fait à Marc Tarabella, c’est dégueulasse, c’est honteux. » En mars dernier, Paul Magnette se retrouve devant 400 militants liégeois, dans le cadre de sa tournée en vue de sa réélection à la présidence du PS. La scène se déroule à Flémalle et l’ancien député Marc Bolland, un homme qui compte à Liège, prend à partie le président. Et résume le ressentiment général des socialistes liégeois à l’égard de la direction du parti. « On a suspendu notre camarade Marc Tarabella sans preuves, sans attendre la justice, en couvrant d’autres personnes citées dans le dossier. » Le pitch semble assez clair : le PS a sacrifié Marc Tarabella, sans preuves, pour sauver Marie Arena.

Officiellement, cette théorie des socialistes liégeois, le PS la dément. Mais dans les faits, il faut bien constater que le parti, sans parler des enquêteurs, a adopté des attitudes totalement différentes dans la manière de gérer les deux députés européens cités dans le Qatargate. « Marie Arena est une protégée d’Elio Di Rupo depuis son parachutage comme ministre jusqu’à aujourd’hui, c’est une évidence », souligne un ténor socialiste. « Sans un appui aussi puissant, elle n’aurait pas survécu une seconde à l’affaire de la douche et encore mois à l’enquête au sein du parlement européen. »

Protégée par Di Rupo

Un membre du bureau du PS va plus loin. « Il suffit d’avoir assisté à un seul bureau du PS pour comprendre le lien, presque filial, entre Arena et Elio Di Rupo. Par contre, je ne crois pas qu’il y ait un feeling particulier avec Paul Magnette. Marc Tarabella, lui, est perçu par beaucoup comme le plouc du Condroz. »