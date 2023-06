Tennis | La Stavelotaine Ysaline Bonaventure en quart de finale pour la première fois depuis mars: «J’ai bien géré»

« Ce fut un match correct, assez facile pour être honnête », a-t-elle confié après sa qualification. « Un match très rapide aussi. Cela fait longtemps que je n’avais pas gagné un match aussi rapidement. J’ai très bien servi, j’ai été agressive et je ne lui ai pas laissé le temps de jouer. C’est une fille qui est assez douée, mais on voyait bien qu’elle n’a pas trop l’habitude de jouer sur gazon. De mon côté, j’ai bien géré ».

« Ce sont des victoires qui font du bien au moral. J’en avais besoin. Cela me procure aussi quelques points pour le classement. Je prends donc, même s’il y a des choses qui peuvent être améliorées. Jusqu’ici, je suis très contente de mon service. Cela faisait un petit moment qu’il ne me procurait pas autant de points gratuits. Pourvu que cela dure », a-t-elle souri. « Je me suis déjà entraînée avec Mongtomery, qui sert très bien, mais je ne la connais pas trop. Je me concentrerai donc surtout sur moi et j’espère que je pourrai continuer sur ma lancée ».