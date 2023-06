La Région wallonne voudrait transformer des villages, dont Olne, Heusy et Aubel, en centre urbain: «C’est de la folie furieuse»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les voies des administrations sont parfois aussi impénétrables que celles du Seigneur. Et parfois, les autres administrations n’y comprennent pas grand-chose non plus.

Ainsi toutes les communes de Belgique doivent se positionner sur un sujet de première importance. Pour quand ? Fin juillet. Facile quand on a globalement reçu les documents fin mai. Il s’agit de créer un nouveau schéma de développement territorial. En résumé, il s’agit de définir des centralités dans lesquelles on construirait de nouvelles habitations et de nouveaux services.

Outre les problèmes de temps pour analyser ça finement, il y a globalement deux soucis. Alors que certains villages vont devenir des centres urbains, d’autres sont oubliés.