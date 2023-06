L’alcool au volant reste un fléau sur nos routes: voici les régions qui dénombrent le plus d’accidents alcoolisés en Belgique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce vendredi, la police lance son week-end sans alcool dans le cadre de sa campagne Bob de l’été. Les contrôles seront renforcés. L’alcool au volant reste une cause importante de drames sur la route, comme le prouvent les statistiques analysées par l’Institut Vias. En 2022, un peu plus d’un accident corporel sur dix (11 %) s’est produit sous l’influence de l’alcool. La Flandre et Bruxelles tirent les chiffres vers le bas.

de videos

Ainsi, Vias comptabilise 7 % d’accidents alcoolisés dans la capitale, tout comme dans la province d’Anvers. Le Limbourg est à 8 %. Cela se gâte au Sud avec 14 % en province de Liège, 15 % dans le Brabant wallon, 17 % dans le Luxembourg et le Namurois et 19 % dans le Hainaut. Lorsque c’est possible, la police contrôle l’alcoolémie des conducteurs impliqués dans un sinistre.