Retour d’un temps plus calme et du soleil ce vendredi: le week-end s’annonce chaud!

En soirée et au cours de la nuit prochaine, le temps sera sec avec des éclaircies qui s’élargiront. Les minima nocturnes oscilleront entre 10 et 15 ºC sous un vent faible de secteur ouest ou de direction variable.

Le week-end s’annonce ensoleillé et chaud, surtout dimanche. Les maxima varieront samedi entre 22ºC à la mer et en Ardenne et 26 ou 27ºC dans le centre. Dimanche, le mercure atteindra 25ºC en Ardenne et même 30ºC en Campine.