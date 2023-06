Enseignement: les épreuves certificatives externes débutent ce vendredi

Vu l’application depuis cette année du nouveau calendrier scolaire, ces épreuves --mieux connues sous le nom de CEB pour les 6e primaire, de CE1D pour les élèves de 2e secondaire, et de CESS pour ceux de 6e secondaire-- ne se tiennent plus à la mi-juin comme par le passé, mais dès ce vendredi 23 juin et ce jusqu’au 30 juin.

Redoutées parfois autant par les parents que leurs enfants, ces épreuves externes ont pour but de jauger simultanément et de manière standardisée tous les élèves d’un même niveau sur base d’un même examen, avec les mêmes questions et critères de correction et de réussite.