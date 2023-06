«Développer les compétences des élèves»

En maternelle, nous organisons l’enseignement spécialisé de type 2 et de type 4. En primaire, nous organisons les types d’enseignement 1, 2, 4 et 8.

Existe-t-il un projet porté par les professeurs ou les élèves dont vous aimeriez nous parler ?

L’école numérique, notre page Facebook, notre chaîne Youtube… Ces projets voient le jour grâce à la collaboration des enseignantes et de l’équipe de logopèdes. Pour cette année, j’aimerais mettre en avant le projet Bibliothèque à l’école. L’inauguration est prévue cette semaine après deux années de dur labeur de l’équipe du Plan de Pilotage. Une action concrète de notre contrat d’objectifs qui se finalise au profit de nos élèves. Bravo à elles !

Quel est votre meilleur souvenir en tant que directrice ?

Nos spectacles de fin d’année durant lesquels nos élèves montent sur les planches et donnent le meilleur d’eux-mêmes et dépassent leurs peurs. C’est toujours un moment très émouvant pour le public et pour moi.

Si vous deviez décrire vos élèves en quelques mots, quels seraient-ils ?

« Extra-ordinaires » !

Si vous deviez recevoir un futur élève dans votre établissement, que lui feriez-vous découvrir en premier ?

J’aime leur montrer tout : les classes, les cours de récré, la salle de gym, le vaste jardin et surtout la piscine !

Le mot de la fin est pour vous !

L’enseignement spécialisé est parfois critiqué ou peut faire peur. Lorsque je rencontre des parents pour la première fois, je peux voir des craintes ou de l’angoisse même. Mais une fois la visite de l’école terminée et après avoir découvert l’infrastructure, l’équipe pédagogique et paramédicale ou encore les élèves souriants et accueillants, je peux voir ces mêmes parents rassurés et soulagés. L’équipe qui encadre nos élèves met tout en œuvre pour qu’ils se sentent bien et pour qu’ils puissent développer leurs compétences en respectant leurs spécificités. Au-delà de la progression des apprentissages, nous avons comme objectif avec nos élèves de leur rendre confiance en eux, de leur montrer qu’ils ont tous des capacités à leur niveau. En tant que directrice, j’adore mon métier. Il me passionne par sa diversité même si ce n’est pas facile tous les jours mais j’ai la chance d’avoir une super équipe avec moi !