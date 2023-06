Des vêtements jusqu’au 10XL chez Oscar

Que peut-on trouver exactement chez Oscar ?

Des vêtements confortables et de qualité pour habiller les hommes, aussi bien avec des tailles traditionnelles qu’avec des tailles plus spécifiques. Notre stock va de la tenue décontractée (joggings, bermudas, t-shirts), en passant par les sous-vêtements et les pyjamas, jusqu’aux tenues plus élégantes (costumes, vestons, chemises) et ce jusqu’au 10XL. Vous voulez une autre raison de venir chez nous ? Les retouches sont gratuites !

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Depuis toute petite, j’ai été baignée dans le commerce. C’était donc pour moi une évidence d’être commerçante.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

J’ai auparavant travaillé une dizaine d’années à Wiltz avant de partir à Luxembourg-ville. Et c’est lors de réunions de l’Union Commerciale de Wiltz que j’ai rencontré Madame Weber à qui j’ai repris le magasin en 2005.

Quelles sont les qualités incontournables d’un bon commerçant ?

L’écoute, la patience, l’honnêteté et la rigueur sont pour moi les incontournables pour être une bonne commerçante. En 2021, Frédérique m’a rejoint et nous formons une belle équipe. Nous avons les mêmes exigences et nous conseillons toujours nos clients avec humour, bonne humeur et légèreté. Nous faisons tout pour que chaque client soit unique et qu’il ressorte content et rassuré

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

Notre clientèle est fidèle, régionale, mais aussi beaucoup plus lointaine car il y a très peu de magasins grandes tailles avec un choix aussi large.

Le mot de la fin est pour vous !

Notre métier est d’habiller tout homme, quelle que soit sa morphologie afin qu’il se sente beau et qu’il se sente bien. Contribuer à leur bien-être est une belle récompense !

