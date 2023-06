«Ne vous inquiétez pas»: Kendji Girac sort du silence après son absence de dernière minute à «La fête de la musique» sur France 2 (photo)

Ce mercredi 21 juin, France 2 diffusait son traditionnel concert en direct, à l’occasion de la fête de la musique, qui se déroulait cette fois-ci à Reims. Patrick Bruel, Zazie, Marina Kaye, Pascal Obispo, Vitaa, M. Pokora, Juliette Armanet ou encore Pierre De Maere étaient de la partie.

Lire aussi Kendji Girac annule à la dernière minute sa venue à «La fête de la musique»: la raison de son absence dévoilée

Kendji Girac était lui aussi annoncé, mais à la dernière minute, le coach de « The Voice Kids » a dû annuler sa venue. L’interprète de « Color Gitano » devait chanter en compagnie de Vianney. Au moment de monter sur scène, Vianney a lâché : « Les amis, notre Kendji devait être avec nous ce soir. Il lui arrive un truc pas drôle, je compte sur vous pour chanter. » Et quand on voit le visage de Vianney, ça n’a pas l’air d’être un petit souci.