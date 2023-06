Rues bloquées, caves inondées…: colère des citoyens en région liégeoise après les orages de ce jeudi, «on m’avait demandé de ne rien publier, mais…» (vidéos)

Selon les pluviomètres de l’IRM, il est tombé entre 60 et 70/80 millimètres d’eau entre le 22/6 3 heures et le 23/6 3 heures localement en province de Liège. On a ainsi, par exemple, recensé 75 mm d’eau en 24 heures à Battice.

Code vert, jaune, orange, rouge...ça veut dire quoi?

Lorsque les critères sont remplis, l’IRM diffuse des avertissements généraux plusieurs fois par jour pour des phénomènes dangereux liés au vent, à la pluie, aux orages, aux conditions glissantes, au brouillard, aux marées, au froid et à la chaleur. Ces avertissements sont émis par province belge, pour une durée de validité déterminée. Ils répondent aux principes suivants :

Code vert : rien de particulier

> Le type de temps prévu ne justifie pas l’émission d’un avertissement.

Code jaune : soyez vigilants

> Le code jaune peut être émis au maximum 48 heures (et parfois moins en fonction de l’incertitude) avant le phénomène météorologique. Le risque de remplir les critères est de plus de 65 %.

Code orange : soyez prêts et suivez les conseils

> Le code orange peut être émis au maximum 24 heures (et parfois moins en fonction de l’incertitude) avant le phénomène météorologique. Le risque de remplir les critères est de plus de 65 %. Soyez prêts et suivez les conseils donnés par les autorités compétentes.

Code rouge : prenez des mesures et suivez scrupuleusement les conseils

> Le code rouge peut être émis au maximum 12 heures (et parfois moins en fonction de l’incertitude) avant le phénomène météorologique. Le risque de remplir les critères est de plus de 65 %. Prenez des mesures afin d’assurer votre sécurité ainsi que celle des autres, et, si possible, protéger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorités compétentes.