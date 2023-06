Attention, tous les Belges sont concernés: ça commence ce vendredi jusque lundi matin, «il n’est jamais trop tard!»

L’alcool au volant reste un fléau sur nos routes: voici les régions qui dénombrent le plus d’accidents alcoolisés en Belgique En 2022, 22 % des accidents dans cet arrondissement qui englobe notamment Erquelinnes et Beaumont étaient liés à la conduite sous l’influence de l’alcool. C’est le double de la moyenne nationale.

Méfiez-vous, les éthylomètres sont de sortie !

Par Yannick Hallet Journaliste à la Rédaction générale

Ce vendredi, la police lance son week-end sans alcool dans le cadre de sa campagne Bob de l’été. Les contrôles seront renforcés. L’alcool au volant reste une cause importante de drames sur la route, comme le prouvent les statistiques analysées par l’Institut Vias. En 2022, un peu plus d’un accident corporel sur dix (11 %) s’est produit sous l’influence de l’alcool. La Flandre et Bruxelles tirent les chiffres vers le bas.

Ainsi, Vias comptabilise 7 % d’accidents alcoolisés dans la capitale, tout comme dans la province d’Anvers. Le Limbourg est à 8 %. Cela se gâte au Sud avec 14 % en province de Liège, 15 % dans le Brabant wallon, 17 % dans le Luxembourg et le Namurois et 19 % dans le Hainaut. Lorsque c’est possible, la police contrôle l’alcoolémie des conducteurs impliqués dans un sinistre.

« Aujourd’hui, nous sommes à plus de 80 % des conducteurs testés, avec une pointe à 89 % dans le Limbourg. Le taux avoisinait les 50 % en 2010. Les contrôles ont fait d’énormes progrès ces dernières années. Je ne suis pas certain que d’autres pays d’Europe atteignent de tels taux. Les chiffres représentent mieux la réalité. On peut mieux cerner le problème de l’alcool au volant », se réjouit Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias.

En 2022, le Hainaut a enregistré le taux de contrôles le plus bas (74 %) contre 82 % à Liège ou 86 % dans le Luxembourg. « Les chiffres sous-estiment néanmoins la réalité. Dans les cas les plus graves à savoir avec des tués, il est plus difficile d’avoir les données pour la personne décédée », précise le spécialiste de la sécurité routière.

14 % des accidentés positifs

Selon les tests, 14 % des conducteurs accidentés étaient positifs à l’alcool dans le Hainaut, 12 % dans le Luxembourg et Namur et 10 % à Namur et Liège contre… 4 % à Anvers. « Un gros travail est encore à effectuer en Wallonie au niveau des mentalités et au niveau du risque de se faire contrôler », reconnaît Benoît Godart.

Dans le Hainaut, 15 % des tués l’ont été dans un accident lié à l’alcool. « Ce chiffre est probablement plus élevé car les accidents mortels ne font pas forcément l’objet d’un test comme je l’expliquais », souligne le porte-parole de Vias.

En zoomant au niveau des arrondissements, on observe d’importantes variations. L’arrondissement de Thuin, qui englobe notamment Beaumont et Chimay, affiche le pire taux avec 22 % d’accidents sous l’influence de l’alcool. « Ce résultat est inquiétant car il est similaire aux dernières années et a même augmenté par rapport à 2018-2019. Cette tendance est peut-être aussi liée au fait que le risque d’être contrôlé n’est pas assez élevé », avance notre interlocuteur.

Avec une moyenne de 19 %, les arrondissements de Charleroi, de Philippeville, La Louvière, Mons affichent aussi de mauvais résultats, bien supérieurs à la moyenne nationale de 11 %. À l’inverse, les « » meilleurs » élèves sont Bastogne et Verviers, tous les deux à 13 %, tout comme Huy et Liège à 14 % d’accidents alcoolisés.

« Ces chiffres sont un plaidoyer pour un changement, soit via l’instauration de la tolérance avec un message simple : « Vous conduisez donc vous ne buvez pas », soit via le permis à points avec le risque de perdre beaucoup de points en cas d’alcoolémie », conclut Benoît Godart.