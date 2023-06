«Elle représente la liberté, magnifique»: Angèle pose topless sur Instagram, ses fans la félicitent (photo)

Et elle est (encore une fois) sublime !

Si elle remplit des stades de dizaines de milliers de personnes, ce n’est pas pour autant qu’Angèle ne partage plus son intimité sur les réseaux sociaux.

Dans une nouvelle série de clichés, légendée « Yes, why ? », Angèle partage son chien Pepete avec une feuille de salade sur la tête, son travail sur devant son piano, son voyage dans le train, et une photo d’elle topless, avec seulement ses mains pour se cacher les seins, à voir en cinquième position dans son carrousel ci-dessous.