Luc Trullemans annonce la mauvaise nouvelle qui nous attend: «Après un magnifique weekend et un début de semaine estival...»

La dépression qui a engendré les intempéries de ces dernières 24h, se retrouve ce vendredi déjà sur l’est de la Pologne et est suivie d’une dorsale liée à un centre anticyclonique qui est en train de se développer sur la Bretagne. de videos Cette évolution nous garantit des conditions de plus en plus stables et ensoleillées sous un petit vent d’ouest à nord-ouest ne soufflant pas plus fort que 35/45 km/h en pointes.

Le soleil s'imposera partout dans le courant de la matinée et amènera les maximales l'après-midi aux alentours de 21° au littoral et dans la forêt de la haute Ardenne jusqu'à 27° en plaine

La nuit suivante sera étoilée mais légèrement brumeuse après minuit avec des minimales généralement comprises entre 14 et 17° mais un peu plus basses dans les vallées de l’est avec 7 à 14°.

Le weekend L’anticyclone centralisera d’abord sur nos régions avant de glisser lentement vers l’Europe centrale ce qui nous donnera un temps calme, très ensoleillé et chaud samedi avec maximales entre 23 et 28° et un temps devenant très chaud dimanche avec des températures remontant l’après-midi entre 27 et 30° voire même 31 ou 32° dans les grandes agglomérations dans l’intérieur du pays. Un faible front froid arrivera la nuit suivante sur l’Angleterre et la Manche et traversera le pays en fin de nuit avec des passages plus nuageux mais avec peu ou pas de pluie. Lundi et mardi Nos régions seront situées au nord d’une crête anticyclonique axée du Golfe de Gascogne à l’Europe centrale dans un courant océanique devenant moins chaud mais stable où circuleront des passages nuageux en alternance avec des embellies. Cela nous amènera un air où les températures moins élevées afficheront 19 et 25° selon les endroits et suivant l’altitude, le tout avec un bon vent d’ouest soufflant avec des pointes de 40/50 km/h. Mercredi Un autre front froid pas trop actif nous arrivera avec beaucoup de nébulosité et quelques averses en fin de journée. Avant son arrivée nous profiterons de quelques éclaircies et d’une agréable douceur avec des températures diurnes qui oscilleront entre 21 et 27°. Lire aussi Les orages ont fait une victime en France: un homme est décédé après avoir été frappé par la foudre Evolution pour la fin de semaine et le weekend suivant L’activité dépressionnaire augmentera sensiblement sur le nord de l’Atlantique et une dépression relativement creuse viendra se placer sur le nord des îles britanniques.