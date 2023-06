Le rêve de Nathalie tombe à l’eau à cause d’un de ses voisins: «Cela fait des années qu’il nous cherche des ennuis…»

Durant toute sa jeunesse, Nathalie Dumon, 44 ans, a profité des joies de la ferme que tenaient ses grands-parents à Bredene, en Flandre-Occidentale. Mais ses aïeuls sont décédés il y a peu et Nathalie a décidé de ne pas abandonner l’endroit dont elle était restée amoureuse. « Vendre n’a jamais été une option… mais laisser cette ferme vide non plus », explique-t-elle au Nieuwsblad.

« Je n’avais pas l’intention d’organiser des grosses fêtes. L’idée était juste que les gens puissent se retrouver autour d’un verre dans le calme. J’ai cravaché pendant six mois pour avoir toutes les autorisations », déplore Nathalie auprès du Nieuwsblad. « Ça fait des années que ce voisin nous cherche des ennuis. Nous n’avons même pas encore été ouverts un jour, il se base donc sur des insinuations ». Selon la plainte, le voisin craint des problèmes de bruits, de parking, et a peur pour le respect de sa vie privée.

Jeter l’éponge

Le problème, c’est que cette affaire sera réglée au plus tard le 5 octobre prochain. Après l’été, donc, et Nathalie a donc décidé de jeter l’éponge et d’abandonner son projet. Tout était pourtant près et Nathalie avait déjà commandé pour des milliers d’euros de boissons.