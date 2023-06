«Il n’y a ni malaise, ni fâcherie»: un chroniqueur emblématique de «Touche pas à mon poste» annonce son départ de l’émission d’Hanouna

C’est un départ de plus pour Cyril Hanouna, qui perd un chroniqueur emblématique.

Ce jeudi 22 juin, C8 diffusait le dernier numéro de la saison de « Touche pas à mon poste ». Cyril Hanouna et sa bande seront de retour le 4 septembre.

Comme chaque année, on remarque des départs, et des arrivées. Dès septembre, les téléspectateurs retrouveront Évelyne Thomas et Alex Goude autour de la table.