En route vers l’administration du futur avec «Bruxelles Numérique»

On constate que si le numérique s’installe au sein des services publics bruxellois, il le fait parfois de manière peu coordonnée (une démarche est disponible dans une administration mais pas dans une autre). Pire encore, certaines démarches, si elles répondent au besoin des services publics, restent incompréhensibles pour les usagers (termes peu adaptés, interface compliquée, etc.)

Les derniers chiffres du baromètre de la Fondation Roi Baudouin révèlent que les Bruxellois sont les plus grands utilisateurs du numérique. Les avantages sont nombreux : gain de temps, rapidité de traitement, sécurité, réduction des déplacements… Et surtout une administration accessible 24/7.

Face à ce constat, le ministre de la Transition numérique Bernard Clerfayt (DéFI) a décidé de cadrer l’expansion du numérique en rendant toutes les démarches disponibles en ligne et en s’assurant que celles-ci soient accessibles à tous.

« Bruxelles Numérique » est le premier texte belge qui va réglementer l’essor du numérique en garantissant aux citoyens des services publics plus inclusifs et accessibles.

« J’estime qu’en 2023, les Bruxellois doivent pouvoir jouir d’une administration accessible en ligne 24/24 et 7/7. Avec Bruxelles Numérique, je veux faciliter la vie des citoyens », commente Bernard Clerfayt.

Pour accompagner au mieux le développement numérique des institutions publiques bruxelloises, l’ordonnance prévoit de créer des nouveaux droits au bénéfice de tout usager : universalité des accès à ses démarches administratives en ligne, accompagnement par les administrations pour la réalisation de ses démarches en ligne, interagir avec un agent de l’autorité publique pour réaliser ses démarches administratives (a minima par un accueil physique et/ou un service téléphonique et un contact par voie postale) et démarches administratives disponibles en ligne plus accessibles grâce aux technologies pour les personnes porteuses de handicap.

Une transition inclusive

« Bruxelles Numérique » intègre deux principes fondamentaux qui viennent cadrer l’utilisation du numérique : l’inclusion et l’accessibilité.

À cet effet, l’ordonnance prévoit donc que pour ceux qui le souhaitent, ils aient le droit d’exiger d’interagir avec un agent de l’autorité publique, a minima par un accueil physique et/ou un service téléphonique et un contact par voie postale.

« Il n’est pas question de supprimer les guichets physiques. Cette numérisation doit se faire de façon intelligente, d’où la mise en place d’une stratégie d’accompagnement réglementée. Nous avons souhaité inclure toutes les parties, c’est pourquoi notre texte a fait l’objet d’une consultation très large qui a permis de faire évoluer notre projet », précise Bernard Clerfayt.

Unia, Brupartners, Brulocalis, le Conseil bruxellois des personnes handicapées… Une large consultation a eu lieu sur le texte de « Bruxelles Numérique ». Au total, 11 organisations ont été consultées et leurs recommandations ont été majoritairement intégrées dans le projet de texte afin de répondre au mieux à tous les avis.

En pratique, les institutions publiques devront rendre disponible en ligne toute nouvelle démarche administrative. Elles disposeront d’un délai de 5 ans pour rendre conformes les démarches existantes.