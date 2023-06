Le juge Michel Claise avait été «grondé» par un franc-maçon suite à son enquête sur le Qatargate: «Il en faisait trop pour couvrir Arena»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Personne ne s’étonne donc de voir le juge d’instruction Michel Claise se déporter du dossier du Qatargate : les liaisons d’affaires et les liens d’amitié entre son propre fils et le fils de Marie Arena, citée dans le dossier, peuvent laisser craindre un conflit d’intérêts. Ce qui surprend en revanche, c’est le timing. Il a fallu attendre que Me Maxim Töller, l’avocat de Marc Tarabella, soulève le lièvre et menace de déposer une requête en récusation pour que le juge se déporte « spontanément ».

Un franc-maçon gronde le juge

On apprend que, bien avant cet épisode, au sein de la franc-maçonnerie bruxelloise dont fait partie Michel Claise, le juge avait essuyé une remarque par rapport à son enquête sur le Qatargate. Un autre franc-maçon de sa loge, issu du sérail politique, lui avait fait comprendre « qu’il en faisait trop pour couvrir Arena ».