Circuit de Spa-Francorchamps: Spa Summer Classic, c’est du 6 au 9 juillet

Avec une première journée réservée aux essais libres, avant un florilège de qualifications et de courses dès le vendredi et pour le reste du week-end.

Traditionnelles têtes d’affiche de Spa Summer Classic, les Spa 3 Hours opposeront voitures de tourisme et de grand tourisme jusqu’à 1976, avec une épreuve de fin de journée s’achevant à la tombée de la nuit. « Considérée comme la ‘petite sœur’ des Spa Six Hours Endurance, l’épreuve des Spa 3 Hours accueille des équipages toujours plus huppés, de sorte que la chasse à la succession de Christophe Van Riet et Fred Bouvy, lauréats 2021 et 2022 au volant d’une Shelby Cobra, est plus que jamais ouverte ! »