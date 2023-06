Ils font la course sur le ring de Bruxelles à une vitesse folle et cela termine en drame: une femme de 33 ans transportée dans un état critique à l’hôpital

Elle a toutefois déjà été autorisée à quitter l’hôpital. L’accident pourrait avoir été causé par une course de rue, indique le parquet de Hal-Vilvorde vendredi matin.

« D’après des témoins, deux voitures faisaient la course », indique la porte-parole du parquet Sabine Lievens. « C’est l’une d’elles qui a provoqué la collision. La conductrice de la voiture percutée a dû être désincarcérée par les pompiers. Elle a été transportée à l’hôpital en danger de mort, mais a rapidement pu rentrer chez elle. Le chauffeur du camion est quant à lui indemne. »

« Le véhicule à l’origine de l’accident a percuté la barrière de sécurité et a complètement brûlé », poursuit le parquet. Les passagers ont initialement pris la fuite, mais sont revenus sur les lieux un peu plus tard. Le conducteur, âgé de 18 ans, a présenté une analyse salivaire et un test d’haleine négatifs, tout comme les autres personnes présentes dans le véhicule au moment de l’incident. Le conducteur n’a pas été arrêté.