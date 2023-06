Événement en Belgique: 8 joueurs du World Padel Tour pour un gala unique

La fête, et donc le show, dans un concept assez unique qui propose donc aux amateurs de passer un superbe week-end en famille à la mer où, au détour d’une balade sur la plage, on peut aussi profiter de matches spectaculaires avec les meilleurs joueurs de padel belges et internationaux. Parmi ceux-ci, les organisateurs annoncent déjà la présence assurée du showman Miguel Lamperti, ainsi que celle de l’ancien champion du monde junior Miguel Yanguas, récent partenaire de la légende Fernando Belasteguin. Nouveauté cette année, le gala débutera le vendredi 18 août, à… 16h, pour une première après-midi qui se terminera en nocturne, afin de bien lancer un gala qui se vaut avant tout festif, avec aussi pas mal d’échanges possibles entre les fans et les joueurs. Une autre vision du padel, à vivre en famille, au soleil, et pour le fun !