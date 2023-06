Un contrôle radar flashe plus de 80 conducteurs en excès de vitesse dans un carrefour accidentogène à Limbourg

La vitesse de 412 véhicules a ainsi été mesurée sur un laps de temps de 2 heures, soit une moyenne de 3,5 véhicules par minute. « Il ne s’agit donc pas d’un axe désert, ni d’une heure de faible fréquentation. Et les résultats sont plus qu’interpellant » note la conseillère dans un communiqué.

80 conducteurs roulaient au-delà de la vitesse de 60km/h corrigée (66km/h mesurée). Un conducteur sur cinq avait donc le pied largement trop lourd. La grande majorité de ces conducteurs devront s’acquitter d’une perception immédiate variant, selon la vitesse, de 53 à 273 €.

106 km/h au lieu de 50 !

Sept conducteurs roulaient même à une vitesse supérieure à 80 km/h corrigée. Ces excès de vitesse de plus de 30 km/h devraient, quant à eux, être sanctionnés bien plus lourdement encore, puisque ces conducteurs seront cités devant le tribunal de police et devraient se voir infliger par le juge une déchéance du droit de conduire de 8 jours à 5 ans, ainsi qu’une amende pouvant s’élever jusqu’à 4.000€.

« Au triste palmarès des chauffards, les vitesses les plus élevées que nous avons mesurées étaient de 106 km/h, 99 km/h et 90 km/h, tout ceci en agglomération, rappelons-le » déplore Déborah Otte.

« Sachant qu’il faut à tout conducteur une cinquantaine de mètres pour arrêter un véhicule lancé à une telle vitesse et que se situe à cet endroit un passage pour piéton pouvant être emprunté à tout moment par des enfants ou d’autres usagers, l’extrême dangerosité du comportement de ces délinquants de la route n’est plus à démontrer. Notre zone de police ne peut donc rester les bras croisés et attendre qu’un drame se produise. C’est pourquoi il nous faut protéger les autres usagers de la route – et particulièrement les usagers faibles – en effectuant des contrôles « radar » aux endroits à risque de notre territoire et en sanctionnant les excès de vitesse. Ceci, nous l’espérons, amènera les chauffards inconscients à quelque peu réfléchir et à modifier leurs comportements. »