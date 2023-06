Une famille prétend sortir fumer mais part du restaurant sans payer l'addition de plus de 250 euros: «L'incident est clos»

Lucy, employée du pub gastronomique, s’était exprimée auprès du Daily Mail : « Je travaille dans l’Horeca depuis 14 ans et cela ne m’était jamais arrivé auparavant. C’est juste décevant. Nous avons ouvert il y a à peine sept mois », avait-elle expliqué.

Il y a quelques jours, le propriétaire du Fisherman’s Arms à Newlyn, en Angleterre, avait partager sur les réseaux sociaux de son établissement les images des membres d’une famille qui avaient prétendu partir fumer une cigarette et qui n’étaient finalement jamais revenus pour payer leur addition. Le petit groupe s’était pourtant fait plaisir, avec un repas dont le montant dépassait les 250€.

Et force est de constater que la technique a porté ses fruits puisqu’on apprend via les médias britanniques que la famille est revenue pour payer... et a même laissé un pourboire comme « geste de bonne volonté ». « L’incident est clos », lit-on désormais sur les réseaux sociaux du restaurant.