Linda Hardy: «Ménopausée ne veut pas dire vieille»

La danse est un peu le fil rouge et ce qui va les reconnecter. Sa fille est adolescente, une période difficile, où chaque être est à la recherche de sa propre identité. Et s’ajoute l’annonce de cette maladie très grave dont souffre sa fille.

La crise d’adolescence que Charlotte rencontre avec sa fille, vous ne semblez pas la connaître avec votre propre fils. On vous a vus très complices à Roland-Garros.

Mon fils est plus jeune, il a 13 ans. Je ne vais pas présager de comment il sera dans quatre ans. Je n’ai pas de grande crainte. Andréas est quelqu’un de charmant, profondément gentil. Donc je ne suis pas très inquiète pour son futur.

Rêve-t-il d’être champion de tennis ou acteur ?

Pour l’instant, champion de tennis. Il a commencé depuis longtemps. C’est son rêve. Avec son papa, on l’accompagne, on fait en sorte qu’il ait la possibilité, pourquoi pas, de réaliser son rêve. Je trouve qu’il n’y a rien de plus beau qu’un enfant qui a une passion. Ça n’a pas de prix. Tant qu’on continue de rêver on continue d’être pleinement vivant.

On vous a vue beaucoup en guest ces dernières années, rêvez-vous d’une série dont vous seriez véritablement l’héroïne ?

Oui, j’adorerais ! Ce serait bien qu’il y ait des séries qui mettent à l’honneur des femmes de 50, 60 ans. Il y a tellement de choses à raconter sur cette tranche d’âge.

Apparemment, vous vivez bien l’approche de la cinquantaine, vous parlez ouvertement de la ménopause…

C’est vrai que ça me tient particulièrement à cœur. Je regrette cette forme d’invisibilité des femmes à partir de cet âge-là, cette association qui est faite entre l’apparition de la ménopause et le vieillissement. On a l’impression que, contrairement aux hommes, les femmes de cet âge sont vieilles, plus désirables. Je trouve ça totalement absurde. Il y a une espèce de fatalité autour de cette période de la ménopause. A partir de là, beaucoup de femmes pensent qu’elles ne sont plus bonnes à rien. Certes, c’est un cap à passer, mais il y a plein de choses très belles dans cette vie qui s’installent, et je regrette que ce soit perçu par la société comme quelque chose de négatif. Je trouve que c’est le rôle des femmes qui sont exposées publiquement d’en parler. Pourquoi y a-t-il un mutisme total sur le sujet alors qu’il n’y a pas une seule femme qui y échappe ?

Etes-vous mieux dans vos baskets aujourd’hui que lorsque vous aviez 20 ans ?

Oui, certainement. J’ai beaucoup évolué, appris énormément sur moi, j’ai beaucoup grandi. Le rôle de la vie, c’est ça aussi : essayer de devenir une personne meilleure, donc, forcément, je me sens mieux aujourd’hui.