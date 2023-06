«Attention au départ!»: virage du cinéma bien négocié pour Jérôme Commandeur

Découvert en inspecteur du travail dans « Bienvenue chez les Ch’tis », Jérôme Commandeur s’est fait connaître comme humoriste à la radio et à la télé, dans « Les pieds dans le plat », « Les enfants de la télé », « Burger Quiz » et sur scène avec « Jérôme Commandeur se fait discret ». Il a également été l’un des meilleurs animateurs des César. A 47 ans, il a bien négocié le virage du cinéma : dans la comédie gentiment loufoque diffusée ce soir, il tient enfin le premier rôle, face à André Dussollier, en père dépassé, à la poursuite de toute une marmaille partie sans lui en train.

On a vu aussi Commandeur dans « Jack Mimoun et les secrets de Val Verde », avec François Damiens, et, à la télé, dans la minisérie « Le flambeau ».