Six entreprises bruxelloises récompensées pour leur innovation environnementale

Les hub.awards ont été décernés jeudi soir, à l’issue d’une cérémonie à Bozar qui a rassemblé près de 1500 personnes. Sur le podium, 6 entreprises bruxelloises remarquables qui innovent dans les dimensions sociale et environnementale de leur activité. Une belle vitrine pour celles et ceux qui font vivre et rayonner Bruxelles.

Les hub.awards ce sont six prix. Start s’adresse aux jeunes pousses de moins de 3 ans, Bloom aux entreprises de plus de 3 ans, Welcome est réservé aux entreprises étrangères qui se sont installées à Bruxelles ces 5 dernières années, Export réunit les entreprises exportatrices de biens ou services. Le Prix du Public est attribué à l’entreprise qui a recueilli le plus de suffrages de la part des Bruxelloises et Bruxellois, toutes catégories confondues. Quant au prix du Jury, il célèbre cette année les artisans de la Région, puisqu’il récompense une entreprise à caractère artisanal, représentative du savoir-faire bruxellois.