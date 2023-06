Le personnel des Pouvoirs locaux bruxellois manifeste pour une plus grande reconnaissance

Une centaine de travailleurs des Pouvoirs locaux bruxellois, réunis en front syndical (SLFP, CGSP et CSC), ont manifesté vendredi matin devant le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. Ils réclament un réinvestissement dans les pouvoirs locaux, à savoir les soins de santé, les CPAS, les services de la petite enfance ou encore les services de sécurité. Ils souhaitent en outre «une plus grande reconnaissance» et «des conditions de travail dignes». Au son des sifflets et de chants syndicaux, les manifestants drapés de bleu, rouge et vert se sont réunis à 10h00 devant le cabinet de Rudi Vervoort, sur le boulevard du Régent à Bruxelles. La date de cette manifestation n’a pas été choisie par hasard: ce 23 juin se déroule la journée internationale de la fonction publique.

Revalorisation «Nous souhaitons surtout une revalorisation de l’image des services publics et de leurs travailleurs», explique Sophie Faut, présidente du SLFP Administrations locales et régionales (ALR) Bruxelles. «Dans les CPAS, c’est une catastrophe. De même dans les hôpitaux, les crèches... Il n’y a pas assez de personnel, mais j’admire les collègues qui font toujours plus malgré tout.»