«Un acteur a autant de pression qu’un cuisinier»: Jeremy Allen White, star de «The Bear», nous parle de sa saison 2! Avant Disney + chez nous, le service de streaming américain Hulu vient de lâcher les dix épisodes de la saison 2 de la série « culinaire », où apparaissent Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Sarah Paulson et… Olivia Colman. À table !!! Dans la saison 2 de «The Bear», Carmy (Jeremy Allen White) n’est plus en cuisine, mais stresse pour autre chose! - Hulu

Par Jean-Philippe Darquenne pour Ciné Télé Revue

Le 23 juin 2023 donc il y a un an jour pour jour, le service de streaming américain Hulu servait une nouvelle série, « The Bear » (« L’ours »), qui a directement fait des étincelles, comme vous l’avez peut-être constaté sur Disney +. Elle a pour personnage central le jeune chef Carmen Berzatto dit Carmy, joué par Jeremy Allen White – que le rôle de Lip dans « Shameless » a révélé en 2011 –, qui revient dans son Chicago natal après avoir brièvement œuvré – avec succès – dans la haute gastronomie. But de son retour : la survie de « The Original Beef of Chicagoland », dit « The Beef », sandwicherie dont il a hérité de son frère défunt, Michael (Jon Bernthal), qui était accro aux pilules et s’est suicidé en se tirant une balle dans la tête. Dès son retour dans ce snack miteux, il vit un enfer, bossant et suant en permanence, se frittant avec sa grande sœur Natalie dite Sugar (Abby Elliott) et des employés retors. Parmi eux, le gueulard Richie (Ebon Moss-Bachrach), qui était le meilleur ami de feu son frangin ; la sous-cheffe afro-américaine Sydney (Ayo Edebiri), ambitieuse, méticuleuse mais toujours en quête de sa propre identité culinaire, qui se prend le chou avec Richie ; le pâtissier Marcus Brooks (Lionel Boyce), qui a fait ses armes dans un célèbre fast food, et la cuisinière Tina (Liza Colón-Zayas), qui se montre sceptique quant aux changements que veut apporter Carmy à l’endroit. Enfin, Neil Fak, copain d’enfance de Carmy et Michael, est interprété par le vrai chef Matty Matheson. Il se frotte aussi aux casseroles de cette histoire au fort goût d’authentique, la première à planter le spectateur au milieu d’une cuisine où ne règnent que le stress, l’agitation et les engueulades. Entre autres délices. Par ailleurs proche du reportage de par son montage haché menu et ses gros plans sur les casseroles, les flammes, les échalotes et les tomates, le résultat a logiquement attiré du monde, et permis à Jeremy Allen White, en janvier dernier, de décrocher le Golden Globe du Meilleur Acteur dans une Série d’Humour. Même si « The Bear » est un mélange subtil de dramatique et de drôle. A l’occasion du lancement, ce 22 juin, de sa deuxième saison, nous avons recueilli les propos de ses principaux artisans, parmi lesquels son créateur et réalisateur Christopher Storer. « Ce que je peux dire de cette série, c’est qu’elle montre exactement ce que sont les coulisses de la restauration : marrantes, absurdes, intenses, affreuses. » Pour sa part, Joanna Calo, qui dirige l’entreprise avec lui et en est sa scénariste en chef, a laissé entendre que cette deuxième saison serait plus « légère » que la première. Pour l’avoir vue dans son intégralité, ce n’est pas ce que nous dirions, mais en tout cas, elle est différente…

Lire aussi «The Bear»: la série culinaire au goût de vrai… et de chaos! Si vous avez dévoré la première, vous savez qu’à la fin, Carmy et son « gang » découvrent les centaines de milliers de dollars que Michael avait planqués dans des boîtes de conserve. Avec cette somme providentielle, Carmy décide de faire sauter « The Beef » et de repartir de zéro en créant un véritable restaurant qui s’appellera « The Bear ». Avec ses collaborateurs, il commence par faire une estimation de son coût, puis débute une préparation à divers niveaux. Le lieu, d’abord, est complètement démoli, envahi par les termites et les cafards, et progressivement reconstruit. Parallèlement, on suit Sydney dans sa recherche de produits et de saveurs à accommoder de manière inédite. À nouveau, les images des mets qu’elle crée telle une laborantine font terriblement saliver ! Marcus, quant à lui, part à Copenhague où il se fait former par un chef réputé, Luca, incarné par l’Anglais Will Poulter, vu dans le 3e « Gardiens de la Galaxie ». Mais curieusement, Carmy, lui, n’est pas totalement concentré sur son excitant projet. En effet, il a renoué avec la jolie Claire (Molly Gordon), une infirmière qu’il connaît depuis l’enfance et avec qui il a déjà eu une romance. Un soir, il vient lui montrer les travaux en cours pour son futur restaurant, où l’ambiance est électrique entre ses collaborateurs. Et ce soir-là, il se donne aussi à elle, et vice versa.

Lire aussi «Julia»: la mini-série rétro et qui donne faim du créateur de «La Fabuleuse Mrs Maisel» En fait, dans cette 2e saison, on n’est plus « en cuisine » puisqu’elle conduit, au fil de ses dix épisodes, à l’ouverture du nouveau lieu de Carmy. Un Carmy qu’on voit sous un autre jour, comme la majorité des protagonistes, Sydney et Richie en tête. Et puis, l’épisode 6, qui dure une heure, est parfaitement exceptionnel. Il fait reculer dans le temps et assister à un Noël familial qui a très mal tourné. On y découvre Jamie Lee Curtis dans le rôle Donna, la mère hystérique et alcoolique des trois Berzatto (la star en fait des tonnes !), et deux oncles de ces derniers : Jimmy Cicero, joué par Oliver Platt (le Dr Charles de « Chicago Med »), qui deviendra l’investisseur principal du restaurant de Carmy, et Lee, campé par Bob Odenkirk (« Better Call Saul »), un être détestable qui s’en prend à Michael avec une violence inimaginable. Il lui hurle dessus, et le traite de moins que rien des dizaines de fois. Une séquence accablante et dérangeante, qui se termine par le super pétage de plombs de Donna, saoule comme tout, qui envoie valser des assiettes et s’époumone comme la malade mentale qu’elle est. Le tableau d’un clan dysfonctionnel en plein, que Michael voudra inconsciemment quitter en commettant l’irréparable. En plus de Jamie Curtis et Bob Odenkirk, on surprend, dans cette saison 2, Molly Ringwald en animatrice des réunions de proches de toxicomanes, auxquelles se rend Carmy (puisque Michael se droguait) et… Olivia Colman. L’Anglaise révélée par « The Crown » compose – en tablier noir – la cheffe Terry, propriétaire d’un restaurant « trois étoiles » où Richie fait un stage. Mais vous ne savez rien, hein ?… Sarah Paulson est aussi au menu, mais nous serons une tombe au sujet de son personnage.