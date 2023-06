Premier match amical ce samedi après-midi pour l’AS Eupen face au RFC Liège

Et pour ce premier match amical, c’est le RFC Liège, récent promu en Division 1B, qui rendra visite aux Pandas dans leur antre du Kehrweg. Côté liégeois, on retrouve plusieurs anciens Eupenois, comme Kevin Debaty, Jonathan D’Ostilio ou encore le Spadois Damien Mouchamps. Pour rappel, le prix d’entrée pour les adultes s’élève à 7 euros. Pour les enfants de 5 à 11 ans, les juniors de 12 à 21 ans et les plus de 65 ans, c’est 4 euros. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans.

La venue de Liège constitue la première étape, avant les duels amicaux face à l’Alemannia Aachen (30 juin), Charleroi (8 juillet) et Reims (15 juillet), tandis que le championnat reprendra le 29 juillet avec la venue de Westerlo.