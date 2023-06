«Le Tour de France dans toutes ses étapes»: le grand spectacle de nos étés

Chaque été, le Tour de France s’élance sur les routes. Et chaque été, cet événement sportif rencontre le même succès : le public continue de s’entasser sur les bas-côtés et des millions de téléspectateurs sont fidèles au rendez-vous, et ce depuis 1903 ! La plus grande course cycliste du monde fascine, un peu comme dans une série, entre engueulades, polémiques, chutes, échappées… il s’y passe toujours quelque chose.

Bien plus qu’une aventure sportive, le Tour de France est l’un des événements les plus populaires et fédérateurs. La Grande Boucle place des villages oubliés sous le feu des projecteurs. Elle redessine les frontières, participe au développement de l’industrie, à l’essor de la société de consommation et du tourisme de masse. La course traverse toutes les époques et survit même aux deux guerres mondiales. Edition après édition, le tracé du parcours, les défaites éclatantes, les victoires grandioses, les bonheurs et les drames sont les ingrédients d’une popularité qui ne s’est jamais démentie.