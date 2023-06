Luxembourg : Luxair choisit le Boeing 737-7 pour développer sa flotte de monocouloirs

En choisissant le 737-7, Luxair deviendra le client de lancement européen de cet avion avec un accord pour l'achat de quatre appareils. Depuis mars 2023, Luxair a commandé quatre 737-8. Avec l'annonce de la sélection d'aujourd'hui, l'engagement de la compagnie aérienne pour quatre 737-7 portera à huit les commandes fermes de la Luxair pour les 737. Luxair louera également dans un premier temps deux 737-8, attendus cet été 2023, avant de prendre directement livraison de son premier 737-8.

« Nous continuons à investir dans la croissance de Luxair et cet accord pour quatre Boeing 737-7 est une étape supplémentaire vers la garantie d'un avenir à long terme pour notre compagnie aérienne nationale. Ce type d'avion correspond parfaitement à Luxair et répondra aux exigences du marché. Pouvant accueillir 160 passagers, le 737-7 offrira une flexibilité sur l'ensemble du réseau de destinations Luxair tout en réduisant considérablement la consommation de carburant. Cela nous aidera à nous rapprocher encore plus de notre engagement en faveur de vols durables, tout en démontrant une fois de plus notre soutien à la promesse « Net-Zero carbon emission by 2050 » soumise par l'IATA », déclare Gilles Feith, CEO de Luxair.

L'engagement continu de Boeing envers le développement durable se reflète dans la conception avancée du 737-7/8. En moyenne, chaque 737 de cette nouvelle génération permettra d'économiser jusqu'à huit millions de livres d'émissions de CO2 par an par rapport aux avions qu'il remplace. De plus, ces avions sont plus silencieux, créant une empreinte sonore 50 % inférieure à celle des avions qu'ils remplacent.

« Nous sommes ravis que Luxair ait choisi de poursuivre sa commande de 737-8 en sélectionnant le 737-7 et en devenant ainsi le client de lancement en Europe pour ce type d'avion », déclare Brad McMullen, senior vice president of Global Sales and Marketing, Boeing Commercial Airplanes. « Le 737-7 est parfaitement adapté à l'ensemble du réseau de Luxair, s'intégrant de manière transparente à sa flotte existante et ajoutant de la capacité sur les routes régionales. En choisissant le 737-7, Luxair exploitera une flotte commune lui permettant de déplacer des avions sur le réseau, tout en augmentant et diminuant la capacité en fonction de la saisonnalité et de la demande, garantissant une rentabilité maximale en volant toute l'année. »