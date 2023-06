Deux dealers se tapent dessus au boulevard Janson à Charleroi: 20 mois avec sursis pour Nabil

La victime affirme alors qu’il est un client et qu’il a reçu des coups de la part de son dealer. Il promet de revenir pour être auditionné et amener un certificat médical… On ne le reverra jamais. Quant à Nabil, l’auteur, il expliquera que c’est lui qui a été victime de coups, de la part d’un autre dealer, dans le cadre de la lutte féroce qui oppose les trafiquants de drogue pour un bout de trottoir à Charleroi. Un grand classique…

Dans la chaussette dont Nabil s’est débarrassé, on découvre 20 grammes d’ecstasy. Nabil est en aveux : « On me l’a fourni pour que je vende », dira-t-il. Il a été condamné à 20 mois de prison avec un sursis simple de 5 ans.