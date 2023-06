Le détail qui pique sur l’affiche française du film «Barbie et Ken»

À un mois de sa sortie en salle, le film « Barbie et Ken » continue de faire parler.

Et si de nombreuses personnes attendent cette sortie avec impatience sans faire de bruit, d’autres n’ont pas manqué de signaler un petit détail sur la version française de l’affiche du film.

Margot Robbie en Barbie et Ryan Gosling en Ken qui quittent leur monde pour arriver dans la vraie vie, le résultat ne peut être qu’à la hauteur des espérances. Mais pour voir le résultat, il faut attendre le 19 juillet prochain, jour de la sortie en salle de ce film réalisé par Greta Gerwig.

En anglais, le slogan est le suivant : « She’s everything. He’s just Ken ». Littéralement, on devrait traduire en français de la sorte : « Elle est tout. Il est juste Ken ». Malgré cela, la version française a opté pour une autre tournure : « Elle peut tout faire. Lui, c’est juste Ken ».