Lionnel Astier («Drôle de genre»): «Le public rit beaucoup du malheur des gens»

Vous avez d’emblée senti que vous aviez là une belle partition ? C’est le ciel qui tombe sur la tête de votre personnage… Oui, c’est une écriture que j’aime beaucoup. Il apprend que son épouse n’a pas toujours été une femme alors qu’il est marié depuis trente ans. Il paraît que c’est possible. Quand nous répétions, des transgenres sont venus nous voir. On a rencontré quelqu’un qui était dans ce cas-là. En plus, mon personnage est un politique et pour ses adversaires, c’est du pain bénit. Et puis, mon futur gendre est un rival politique, ça fait beaucoup ! J’aime bien les personnages qui sont dans tous leurs états et celui-ci dégringole d’étage en étage.

Jouer un tel personnage, ça demande une sacrée énergie. On peut dire que vous mouillez votre chemise.

J’ai la chance d’avoir cette énergie et souvent, on me propose des rôles qui en demandent. En même temps, Jade-Rose Parker a écrit quand même une histoire d’amour. C’est un couple qui s’aime, qui s’est construit ensemble, tout ça est encore vivant.

Les rires du public, ça porte… Oui, et ce sont des rires que j'aime beaucoup. Avec Jérémie Lippmann, nous n'avons pas travaillé sur la comédie, mais sur le drame. Je pense que toute bonne comédie doit être envisagée de cette façon. Cet homme voit tout d'un coup sa vie basculer. Le public rit énormément du malheur des gens. C'est normal, ç'est comme ça que fonctionnent les comédies. On parle beaucoup du mouvement LGBT, c'est une pièce qui est dans l'air du temps. On me demande souvent si j'ai accepté cette pièce parce que c'est un cas de société qui me touche. Je dis toujours que ce que je regarde en premier, c'est l'écriture et que je trouve que la pièce en parle bien. En Victoria Abril, vous avez une partenaire qui a du répondant ! Oui, j'aime beaucoup ce travail en commun. Elle a du tempérament. C'est une comédienne exigeante, et j'adore ça. La pièce a été écrite par Jade-Rose Parker, une toute jeune femme. Oui, on a vu arriver un bébé, c'est très étonnant. La construction, la qualité des dialogues, la pertinence des situations, chapeau ! J'ai lu la pièce trois fois de suite, j'ai dit : « C'est tout ce que j'aime. » Vous écrivez, votre fils Alexandre est aussi acteur et auteur, de même que Simon. Vous êtes à l'origine d'une dynastie… C'est un peu tôt, c'est moi qui ai commencé. En tout cas, Alexandre et Simon, je suis sûr qu'ils ont trouvé leur voie. Je suis celui qui a pris le virage. Je suis d'une famille d'ouvriers et de paysans. Ce n'était pas évident. En ce qui concerne mes fils, ils sont dans leur élément. Tous deux écrivent, réalisent, jouent leurs propres séries, leurs films. On verra bien si une dynastie s'installe.