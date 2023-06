Alexander Kynass est le nouvel entraîneur des gardiens de l’AS Eupen

Âgé de 34 ans, il est diplômé en tant qu’entraîneur des gardiens et vient du centre de performance du 1. FC Köln. À Cologne, il était récemment coordinateur des gardiens au centre de formation et entraîneur des gardiens des équipes U17 et U19.

« L’AS Eupen se réjouit de la collaboration avec Alexander Kynass et lui souhaite la bienvenue dans le staff des entraîneurs de l’équipe première », communique le club germanophone.