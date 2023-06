«Les secrets de Fort Boyard»: la véritable histoire du fort connu grâce au jeu télé de France 2

Alors que « Fort Boyard » fait son retour le vendredi 30 juin sur Tipik et dès le lendemain sur France 2, ABXplore prend une petite longueur d’avance, non pas en nous proposant des inédits du jeu, mais bien en revenant sur la véritable histoire du fort, aussi passionnante que certaines énigmes du père Fouras.

Pendant trois siècles, plusieurs souverains et deux empereurs se sont succédé pour tenter de faire bâtir cette mégastructure posée au milieu des flots. Pour y parvenir, il a fallu relever tous les défis technologiques, mobiliser les énergies et dépenser des millions. Construit avant tout pour protéger l’embouchure de la Charente, le port et le grand arsenal de Rochefort des assauts de la marine anglaise, le bâtiment va pourtant très vite être transformé en prison après son achèvement. L’édifice, véritable prouesse architecturale en pleine mer, a ensuite bien failli disparaître, laissé à l’abandon durant près d’un siècle, avant d’être racheté en 1988 par la société de production de Jacques Antoine, qui a l’idée saugrenue d’y tourner un nouveau jeu télévisé.