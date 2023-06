Elsa Boonen sera tête de liste Ecolo-Groen à Woluwe-Saint-Lambert

C’est au tour de la locale Ecolo-Groen de Woluwe-Saint-Lambert d’annoncer son trio de tête de liste pour les élections communales d’octobre 202’. Elsa Boonen, conseillère communale, tira la liste. Elle sera suivie par Jorge Diaz, membre actif d’EcoloJ et Sarah Zaarour, co-président de la locale. Ce trio complémentaire assure à la fois la continuité du travail des écologistes à Woluwe-Saint-Lambert et le renouveau de son équipe. Ecolo est actuellement dans l’opposition dans cette commune. Conseillère communale depuis 2020, Elsa Boonen est active dans le secteur socio-culturel. Après avoir travaillé en organisation de jeunesse, elle est actuellement chargée de projets en éducation permanente avec un public d’aînés. Ses matières de prédilection sont l’égalité des genres, la lutte contre les discriminations, l’éducation, la participation citoyenne et la santé environnementale pour toutes et tous.

Educateur spécialisé de métier et arbitre de football pendant son temps libre, Jorge Diaz est actif dans les domaines du service d’aide à la jeunesse, du social et du handicap. Woluwéen -Saint-Lambertien depuis sa tendre enfance, il connaît bien la commune et s’est investi dans plusieurs associations notables d’action sociale, dont Le Silex et Famisol.

Co-présidente de la locale Ecolo, Sarah Zaarour a une formation en droit des affaires et économie de l’énergie. Forte de 20 ans d’expérience professionnelle dont cinq dans les domaines de l’énergie et de l’environnement et quinze dans le secteur d’appui aux médias, elle est actuellement consultante spécialisée sur les questions de transition juste et de justice climatique.