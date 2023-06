Molière, l’opéra urbain: Dove Attia réinvente la comédie musicale à la française avec Lou et le gagnant de la saison 9 de «The Voice»

La grande trouvaille, c’est qu’il s’agira d’un spectacle entièrement chanté. A l’américaine. « Dans les spectacles précédents, il y avait une alternance entre les chansons mélodiques et les parties dialoguées », explique Dove Attia. « Cette fois, il n’y a plus ça. C’est comme un opéra, où la musique ne s’arrête jamais. Il y a des chansons comme on en a l’habitude dans ce type de spectacle avec de grandes mélodies et puis des chansons narratives où au lieu de parler les personnages se répondent en rappant, en slammant, en chantant comme à l’opéra. Il n’y a donc pas de moments morts avec des dialogues très longs. Le rythme ne baisse jamais, ça va à toute vitesse. Pour cette forme nouvelle j’ai été inspiré en voyant « Hamilton » aux Etats-Unis et je me suis dit qu’il fallait faire ça en France. C’est ça le renouveau du spectacle ! »

Les extraits narratifs qu’on a vus fonctionnent également à merveille. On note au passage que le spectacle s’inscrit clairement dans l’ère post-#metoo, avec des personnages féminins qui ne veulent pas se résoudre à la condition de la femme de l’époque. Les artistes sur scène impressionnent aussi par leur justesse. Dans la peau de Molière, on retrouve PETiTOM un artiste québécois qui peut tout faire… y compris des pirouettes de haute voltige tout en chantant. A ses côtés, dans le rôle d’Armande Béjart, l’épouse de Molière, la chanteuse Lou, bien connue depuis son passage dans la saison 3 de « The Voice Kids », qui avait ensuite chanté le générique de « Demain nous appartient » ou encore de « Miraculous » et qui a bien grandi depuis puisqu’elle a 19 ans désormais. On citera aussi, Abi Bernadoth, gagnant de la saison 9 de « The Voice », qui excelle en prince de Conti ; ou encore Shaïna Pronzola, également passée dans « The Voice Kids », exquise en Marquise.