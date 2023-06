150 appels aux pompiers à cause des orages dans la région de Verviers, Herve…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vers 23 heures ce jeudi soir, tout était terminé. Fini les appels qui n’en finissent pas d’arriver au dispatch des pompiers. « On n’en a plus eu par la suite », rapporte ce vendredi le capitaine Renaud Lamy, directeur de garde de la zone Vesdre, Hoëgne et Plateau.