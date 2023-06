Le vibrant hommage de Frankie Vercauteren suite au décès de Stéphane Demol: «Un gars vrai et profondément humain»

L’ancien Diable rouge Stéphane Demol est décédé jeudi à l’âge de 57 ans des suites d’un arrêt cardiaque, ont indiqué jeudi soir le RSC Anderlecht, club où il avait commencé sa carrière, et l’Union belge de football.

« À Anderlecht, je l’ai connu à ses débuts quand il était encore tout jeune », se souvient Frankie Vercauteren. « Nous n’oublions évidemment pas son but du titre à Bruges lors des test-matchs en 1986. Mais c’est chez les Diables rouges que je l’ai encore mieux connu, avec cette fameuse aventure au Mexique et, là aussi, un but important.