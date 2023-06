Un camion percute une borne de gaz à Couvin, plusieurs bâtiments évacués!

Ce vendredi, plusieurs bâtiments dont la Couvinoise ont dû être évacués après qu’un camion a percuté une borne de gaz entraînant une importante fuite. Au vu de la situation, un très large périmètre de sécurité a rapidement été dressé par les pompiers de la zone Dinaphi. La N5, la rue de la Maladrie, l’avenue de la Libération et la rue de la Gare, le Try Châlon ont été fermés à la circulation.

Plusieurs autopompes et citernes ont été dépêchées des casernes de Couvin, Philippeville et Chimay. La police Trois Vallées était également sur les lieux. Selon nos informations, la fuite a été rapidement maîtrisée. En fin de journée, on pouvait à nouveau circuler à la Couvinoise, même si Ores était encore au travail.