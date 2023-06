Il vole une valise dans la gare des Guillemins à Liège

Jeudi, sur le coup de 20 heures, Karim, un jeune homme né en 2000 a été interpellé à la gare des Guillemins à la suite d’un vol de valise.

La victime sortait de la gare avec sa valise lorsqu’elle a été interpellée par deux personnes. Distraite, elle n’a alors pas remarqué directement qu’un homme prenait sa valise et partait. La victime a ensuite poursuivi et rattrapé le suspect. Karim était agressif. La victime a donc appelé à l’aide et des agents de sécurails sont arrivés et ont maîtrisé le suspect.