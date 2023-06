Conflit social chez Delhaize: les syndicats annoncent «de nouvelles actions ce week-end qui vont faire mal»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pas question de lâcher. Le personnel des 128 magasins intégrés de Delhaize continue de mettre la pression, trois mois et demi après l’annonce de la direction de vouloir les franchiser. Toute cette semaine, des fermetures ponctuelles de magasins ont eu lieu, durant une heure ou deux en journée, avant en général que des huissiers et la police interviennent.

« On recommence à jouer au chat et à la souris », résume Myriam Delmée, la présidente du Setca. « Et il y aura des actions ce week-end qui vont faire mal », prévient-elle.