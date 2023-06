Ignoble à Verviers: il fait subir les pires sévices à sa femme, en présence des enfants, «jamais de ma carrière, je n’ai vu une victime vivante dans un tel état»

Un habitant de Verviers, né en 1991, a été condamné vendredi, par le tribunal correctionnel de Verviers, à une peine de 18 ans de prison pour tentative d’assassinat sur son épouse, assortie d’une mise à disposition du tribunal d’application des peines pour cinq années. Pour fixer le taux de la peine, le tribunal a tenu compte de la gravité et de l’horreur des faits qui lui étaient reprochés.

Lire aussi 150 appels aux pompiers à cause des orages dans la région de Verviers, Herve…

Outre la tentative de meurtre avec préméditation commise sur son épouse entre le 10 et le 13 avril 2022, le prévenu a aussi été reconnu coupable de torture, de traitements inhumains et dégradants. Il obligeait aussi son épouse à prendre de la cocaïne contre sa volonté.

de videos

Après les sévices que lui a fait subir son mari, en présence des trois enfants du couple, la vie de la jeune femme était en danger. Elle a passé plusieurs mois aux soins intensifs.

« C’est un dossier glaçant, qui nous laisse sans voix. Il n’y a pas de mot pour qualifier la monstruosité et la barbarie dont il a fait preuve. » C’est avec ces mots que la procureure du Roi avait débuté ses réquisitions.

Lire aussi La camionnette blanche suspecte a été contrôlée à Sourbrodt, le mystère est levé

« Durant plus de 36 heures, Monsieur l’a torturée, l’a frappé à coup de câble électrique dénudé. Elle présente des brûlures au niveau du vagin, où le prévenu éteignait ses cigarettes. Elle a été violée à l’aide d’une tringle à rideau et a subi les pires humiliations. Il lui a rasé les cheveux, il l’a obligée à boire l’eau des toilettes bouchées et a même proposé à une de ses connaissances d’entretenir des relations sexuelles avec celle qui considérait comme une prostituée », avait détaillé la procureure du Roi.

Lire aussi Toujours pas de nouvelle d’Adrien Rompen, le meurtrier en cavale: il pourrait être en Espagne…

Tout cela parce que le prévenu la suspectait d’entretenir une relation incestueuse avec son frère.

Lors de la précédente audience l’avocat de la partie civile avait qualifié la victime, présente, de miraculée. Les mots de l’avocat de la victime étaient faibles pour exprimer l’état dans lequel la jeune femme se trouvait après plus de 36 heures de sévices que lui a fait subir son mari.

Prévenues par le frère de la victime, les forces de l’ordre étaient intervenues rue de l’Abattoir à Verviers vers 1 heure du matin. Les policiers avaient découvert la victime au sol, sur le trottoir. « Jamais de ma carrière, je n’ai vu une victime vivante dans un tel état. Son corps était recouvert d’ecchymoses et de lacérations », avait expliqué le ministère public.

A l’arrivée des forces de l’ordre, les trois enfants, qui présentaient un faible taux de cocaïne dans les urines, étaient crasseux. « Le bébé de 11 mois avait les jambes et les parties génitales couvertes d’excréments. Durant ces trois jours de mise à exécution de son projet meurtrier, il ne s’est absolument pas occupé des enfants qui étaient terrorisés par ce qu’ils venaient de vivre » avait fustigé la procureure.

La violence conjugale n’était pas une première au sein de ce couple puisque la police était déjà intervenue quelques jours plus tôt, le 26 mars. « Le prévenu avait été déféré devant un juge d’instruction avant d’être libéré sous conditions », avait situé le ministère public, ajoutant que les conditions de libération n’avaient pas été respectées.

Lors de l’audience précédente, la victime avait pris la parole, demandant au tribunal de se montrer clément avec son mari, qu’elle considérait « comme une victime de la drogue ».