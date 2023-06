«Nous n’avons pas donné notre accord»: «Touche pas à mon poste» envoie Afida Turner chanter dans une gare, la SNCF rappelle à l’ordre l’émission d’Hanouna (vidéo)

Pour bien clôturer la saison, Cyril Hanouna a fait appel à ses invités qui ont le plus fait parler cette année. Ruby Nikara, « connue » pour avoir vendu l’eau de son bain » était de la partie, tout comme Afida Turner.

Une séquence qui a bien fait rire tout le monde sur le plateau, mais qui ne ravit pas la SNCF, qui a réagi via Twitter : « Nous n’avons pas donné notre accord à TPMP qui a réalisé cette séquence en dehors des règles habituelles applicables à l’ensemble des tournages. Pour des raisons évidentes de sécurité et pour la quiétude de nos voyageurs et de nos agents, le respect des consignes est nécessaire. »