Balle pelote (N1): avec la venue d’Arnaud Mathieu, Mont-Gauthier est paré pour 2024

Il s’agit d’Arnaud Mathieu de retour de Saint-Servais (N2). L’équipe, qui perdra Thomas Piérard (Maubeuge-N1), Yoris Dooms (Acoz-N1) et Steve Soquette (?), est ainsi complète avec Xavier Fiasse, Corentin et Tristan Schmit qui rempilent. La N3 rochefortoise est aussi constituée pour la saison prochaine avec Halin, Lavis, Marion, N. Schmit et les frères Perveux qui seront rejoints par Nathan Pairoux, le grand milieu de Miavoye qui joue le titre en Promotion.