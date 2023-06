Du changement sur Tipik: Marco va quitter la RTBF, Audrey devrait rester... (vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Invité de notre émission Show buzz, Marco n’a pas confirmé officiellement, mais laisse entendre qu’il fera une annonce, à ses auditeurs, la semaine prochaine.

Avant de parler de votre avenir à la tête de la matinale de Tipik, parlons d’abord de cette saison qui se termine. Marco, vous êtes un peu le pompier de service qu’on a appelé pour remonter les audiences non ?

Marco : « Si vous le voyez comme ça, je suis d’accord, moi ! Plus sérieusement, je ne suis en tout cas pas arrivé pour éteindre un incendie. La tranche du matin, c’est celle qui me plaît le plus. L’ambiance me convient. Si en plus, les audiences suivent et sont bonnes, je ne vais pas m’en plaindre ! »

Une sorte de revanche, 3 ans après votre mise à l’écart de la matinale de NRJ ?

Marco : « Ah c’était violent, oui. On me l’a annoncé 15 jours avant la fin de la saison. Revanche ? Non. Les audiences de Tipik sont dans le vert. Ce n’est pas le cas pour NRJ… »