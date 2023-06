Le montant débloqué par la Wallonie pour terminer les travaux du tram à Liège est connu: 79 millions d’euros et une mise en service… en janvier 2025!

Face au retard de mise en circulation du Tram de Liège, et à l’issue d’une médiation qu’il avait initiée entre l’OTW et le consortium Tram’Ardent, le Gouvernement wallon a décidé de débloquer 79 millions d’euros pour permettre de mener à bien la fin du chantier, indique-t-il par voie de communiqué ce vendredi après-midi.

Cependant, ces dernières années, le chantier du Tram à Liège a pris un retard considérable et les commerçants et riverains de Liège désespèrent ainsi de voir un jour le Tram circuler dans leur ville.

Nombreux problèmes

« Pour les entreprises en charge de la construction du Tram, le chantier a rencontré des difficultés énormes et les travaux ont dû être ralentis et parfois stoppés à la suite de circonstances exceptionnelles telles que la crise du Covid, la guerre en Ukraine, les inondations, les difficultés liées au réseau d’impétrants, la découverture d’ouvrages enterrés, la nouvelle réglementation Walterre et bien d’autres imprévus », note-t-on au Gouvernement wallon. « Le Gouvernement a tenu à faire en sorte que les travaux les plus impactant pour les Liégeois soient terminés avant décembre 2023. »