La pénurie de profs dans les écoles néerlandophones à Bruxelles a diminué de 20%, explique Sven Gatz

La pénurie de professeurs dans l’enseignement néerlandophone à Bruxelles a diminué de 20 % par rapport à l’année dernière, ressort-il de la réponse donnée vendredi par Sven Gatz (Open VLD), membre du collège de la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie -VGC), en charge de l’enseignement.

Dans toutes les écoles primaires et secondaires néerlandophones de Bruxelles, il y a actuellement 242,6 postes vacants et 182,6 enseignants absents de longue durée, contre respectivement 306,9 et 216,5 en avril 2022.